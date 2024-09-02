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Сбер защитил риски по потребкредитам через выпуск облигаций

Кирилл Царев: секьюритизация потребкредитов — общемировая практика

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Depositphotos

Сбер провел первую сделку по секьюритизации потребительских кредитов на сумму 11,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба Сбера.

Ставка ежемесячного купона составила 20% годовых, предполагаемая годовая доходность — 21,91%.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев, секьюритизация потребкредитов – это общемировая практика.

«Она важна не только для банка, но и для развития финансового рынка в целом, поскольку повышает ликвидность на бирже и открывает инвесторам доступ к новому виду активов», — сказал он.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило облигациям наивысший кредитный рейтинг на уровне ruAAA.sf.

Секьюритизация — процесс создания долговых ценных бумаг путем формирования портфеля из одного класса финансовых активов, генерирующих стабильные денежные потоки, которые служат обеспечением по выпущенным облигациям.

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