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Сбер перевел работу с банковскими картами на собственный процессинг

Сбер перевел выпуск и обслуживание карт на собственную платформу

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Shutterstock

Сбер полностью перевел выпуск и обслуживание банковских карт на собственную платформу процессинга, сообщает пресс-служба банка.

Всего процессинг Сбера обслуживает около 200 млн дебетовых и кредитных карт.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев, процессинг банка отличается высокой надежностью и функционалом.

«Это на 100% отечественное решение — еще один шаг к достижению технологического суверенитета России. Нам было важно не просто перевести карты на новую платформу, но и сделать это незаметно для клиентов, чтобы они не испытали никаких неудобств», — сказал он.

Новый процессинг создан на основе резидентной системы управления базами данных (СУБД) для работы с данными в режиме реального времени от СберТеха (Platform V DataGrid). Он способен работать с большим объемом транзакций, сервисов бронирования билетов, крупных маркетплейсов и биллинговых систем.

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