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Меры безопасности усилили во Владивостоке перед ВЭФ

Во Владивостоке работают полиция и саперы с собаками перед началом ВЭФ

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Фонд «Росконгресс»

Меры безопасности усилили на дорогах и объектах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом сообщает РИА Новости.

На трассе, ведущей из аэропорта во Владивосток, с 1 сентября дежурит множество экипажей ГИБДД, саперы с обученными собаками исследуют мосты и обочины.

В городе работает полиция, сотрудники ДПС останавливают грузовики, которым в дни проведения мероприятия нельзя въезжать в центр. Также с 2 по 6 сентября запрещено движение легковых автомобилей, перевозящих опасные грузы.

На территории Дальневосточного федерального университета, где пройдут главные мероприятия форума, работают саперы и кинологи с собаками. В кампусе введен пропускной режим. Парковать автомобили вдоль дороги на острове Русском временно невозможно.

Восточный экономический форум в этом году пройдет во Владивостоке в Приморском крае с 3 по 6 сентября. Главная тема мероприятия — «Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее Песков рассказал о подготовке Путина к Восточному экономическому форуму.

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ВЭФ-2024
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