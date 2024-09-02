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Раскрыт размер стартового капитала для выхода на маркетплейс

«Точка Маркетплейсы»: для старта на маркетплейсе нужно от 50 до 100 тыс. руб.

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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Для выхода на маркетплейс начинающему предпринимателю потребуется от 50 до 100 тыс. рублей стартового капитала. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал CEO «Точка Маркетплейсы» Константин Канивец.

По словам эксперта, точную сумму назвать невозможно, так как она зависит от множества факторов, включая выбранную нишу, категорию товара и стратегию продвижения. Однако Канивец предложил базовую формулу для расчета необходимых инвестиций.

«Для выхода на маркетплейсы стоит заложить основные расходы: регистрацию, себестоимость товара, логистику и маркетинг», — отметил эксперт.

Как пояснил Канивец, регистрация на Wildberries обойдется в 10 тыс. рублей, в то время как другие площадки предлагают бесплатный вход. Для тестовой партии продавцу понадобится 100–200 единиц товара. Себестоимость включает закупочную цену, упаковку, маркировку и сертификацию.

«Маркетинг — это еще одна важная статья расходов. Без рекламы и контента не обойтись. Мы рекомендуем закладывать на нее 10–15% от стоимости продажи единицы товара», — добавил эксперт.

Для снижения рисков он посоветовал использовать сервисы внешней и внутренней аналитики.

«Во внешней вы сможете оценить спрос на товар и найти нишу. А внутренняя по полочкам разложит вашу экономику и доходность торговли», — пояснил Канивец.

Эксперт отметил, что работа на маркетплейсах — это долгосрочная стратегия, где важны терпение и готовность к постоянным инвестициям. Реальную прибыль предприниматель сможет получить в среднем через полгода-год.

По данным PRO Wildberries, через год работы 10% продавцов выходят на ежемесячный доход более 1 млн руб., 6% зарабатывают от 500 тыс. до 1 млн руб., 17% – от 100 тыс. до 500 тыс. руб., 23% – от 10 тыс. до 100 тыс. руб. При этом 43% предпринимателей спустя год работы зарабатывают до 10 тыс. руб.

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