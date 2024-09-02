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Стало известно, сколько можно заработать на перепродаже квартиры

«ФЛИП»: на перепродаже квартиры можно заработать 15%

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Depositphotos

Россияне покупают каждую третью квартиру для последующей продажи. Об этом «Газете.Ru» сказал директор инвестиционной компании на рынке недвижимости «ФЛИП» Евгений Шавнев.

«Схема покупки квартир с целью продать называется флиппингом. Схема проста — инвестор находит на рынке вторичного жилья невостребованную квартиру, как правило, без ремонта («бабушкин вариант»), покупает, делает ремонт и повторно выставляет на продажу. Стоимость такой недвижимости от ранее приобретенной выше на 10-15%», — уточнил Шавнев.

По его оценке, сейчас доля перепроданных квартир варьируется от 5% до 10% в зависимости от региона.

По словам эксперта, найти покупателя на такую недвижимость и заключить сделку можно в среднем за 30 дней. Эксперт пояснил, что эти квартиры пользуются повышенным спросом, потому что выступают вариантом из серии «заезжай и живи». По оценке Шавнева, для 60% потенциальных покупателей в качестве желаемого пункта значатся свежий ремонт и возможность въехать сразу без дополнительных вложений.

По словам эксперта, сдача приобретенной квартиры в аренду тоже по-прежнему является популярным вариантом получения дохода. В среднем по России ставка аренды жилья составляет 20-25 тыс. рублей. Таким образом, в год в среднем россияне могут заработать около 250 тыс. рублей по этой схеме, заключил эксперт.

По данным «Яндекс Недвижимости», Пермь, Воронеж, Уфа, Самара и Волгоград возглавили рейтинг российских городов-миллионников по самым низким ценам на квартиры в июле. Так, студию в новостройках Перми можно было купить в среднем за 3,5 млн рублей, в Воронеже — за 4,1 млн, а в Уфе — за 4,2 млн рублей.

Ранее россияне назвали приемлемую ставку по ипотеке.

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