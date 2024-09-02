Стало известно, сколько можно заработать на перепродаже квартиры

Россияне покупают каждую третью квартиру для последующей продажи. Об этом «Газете.Ru» сказал директор инвестиционной компании на рынке недвижимости «ФЛИП» Евгений Шавнев.

«Схема покупки квартир с целью продать называется флиппингом. Схема проста — инвестор находит на рынке вторичного жилья невостребованную квартиру, как правило, без ремонта («бабушкин вариант»), покупает, делает ремонт и повторно выставляет на продажу. Стоимость такой недвижимости от ранее приобретенной выше на 10-15%», — уточнил Шавнев.

По его оценке, сейчас доля перепроданных квартир варьируется от 5% до 10% в зависимости от региона.

По словам эксперта, найти покупателя на такую недвижимость и заключить сделку можно в среднем за 30 дней. Эксперт пояснил, что эти квартиры пользуются повышенным спросом, потому что выступают вариантом из серии «заезжай и живи». По оценке Шавнева, для 60% потенциальных покупателей в качестве желаемого пункта значатся свежий ремонт и возможность въехать сразу без дополнительных вложений.

По словам эксперта, сдача приобретенной квартиры в аренду тоже по-прежнему является популярным вариантом получения дохода. В среднем по России ставка аренды жилья составляет 20-25 тыс. рублей. Таким образом, в год в среднем россияне могут заработать около 250 тыс. рублей по этой схеме, заключил эксперт.

По данным «Яндекс Недвижимости», Пермь, Воронеж, Уфа, Самара и Волгоград возглавили рейтинг российских городов-миллионников по самым низким ценам на квартиры в июле. Так, студию в новостройках Перми можно было купить в среднем за 3,5 млн рублей, в Воронеже — за 4,1 млн, а в Уфе — за 4,2 млн рублей.

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