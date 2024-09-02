Названы страны с самыми дешевыми отелями в сентябре

Число бронирований россиянами отелей за рубежом на сентябрь 2024 года выросло на 81% к сентябрю 2023-го. Дешевле всего в начале осени обойдется отдых во Вьетнаме – средняя стоимость забронированной ночи в местных отелях составила 4,4 тыс. рублей. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

На втором месте оказалась Киргизия (5,2 тыс. рублей в среднем за ночь в отеле), на третьем – Казахстан (5,4 тыс. рублей). В Абхазии и Белоруссии ночь стоит по 5,5 тыс. рублей в среднем, в Таиланде – 5,6 тыс. рублей. За ночь в Болгарии россиянам придется отдать 5,65 тыс. рублей в среднем, в Грузии и Узбекистане – по 5,7 тыс. рублей. Замыкает десятку Армения. Средняя цена ночи в отеле там обойдется в 6,1 тыс. рублей.

Самые высокие темпы роста бронирований наблюдаются во Вьетнаме – спрос россиян на отели там вырос в шесть раз, в Японии (увеличение в три раза), в Китае (более чем в два раза), в Индонезии (вдвое), а также в некоторых странах ближнего зарубежья. Так, в Абхазии спрос российских туристов на размещения повысился в четыре раза, в Казахстане и Грузии – в два раза, в Белоруссии – на 86%, в Киргизии – на 78%, в Азербайджане – в полтора раза. Рост также отмечается в некоторых европейских направлениях: в Черногории – в два раза, в Венгрии – на 95%, во Франции – на 26%.

В топ-10 популярных у россиян стран для отдыха в сентябре вошли Белоруссия, Абхазия, Турция, Грузия, Япония, Узбекистан, Казахстан, Таиланд, Италия и Армения. Самые дорогие отели – в Турции (10,45 тыс. рублей в среднем за ночь) и Италии (13,7 тыс. рублей).

Исследование было проведено в августе 2024 года.

Ранее были названы города с самыми дешевыми отелями в сентябре.