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Молдавский депутат сравнил состояние своей республики в СССР и в Европе

Депутат Цырдя: Молдавия из самой богатой республики СССР превратилась в бедную

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KornyMD/Wikipedia

Депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя заявил, что его страна за 20 лет евроинтеграции из самой богатой республики СССР превратилась в самую бедную страну Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня Молдова и Украина имеют по 4500 долларов ВВП на душу человека. Это в два раза ниже, чем в Азербайджане, в три раза ниже, чем в России», — поделился своими наблюдениями депутат.

По его словам, страна упускает шанс на модернизацию.

До этого спикер парламента Молдавии, лидер правящей в республике партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу заявлял, что страна может стать частью Евросоюза через четыре — пять лет.

27 августа бывший президент Молдавии, глава оппозиционной Соцпартии Игорь Додон выразил мнение, что независимость республики находится под угрозой.

По мнению политика, если действующая президент Молдавии Майя Санду и правящая партии «Действие и солидарность» (ПДС) одержат победу на грядущих выборах, то республика может потерять свою независимость и стать колонией Запада.

Ранее Санду призвала парламент Молдавии инициировать референдум о вступлении в ЕС.

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