Минимальные цены на никотинсодержащую продукцию установили в России

С 1 сентября в России начинают действовать минимальные цены на никотинсодержащую продукцию, в том числе на нагреваемый табак и жидкости с никотином и без него, установленные Минсельхозом РФ и действующие до конца года. Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь минимальная цена 1 грамма продукции с нагреваемым табаком составляет 21 рубль, 1 миллилитр жидкости для электронных систем доставки никотина в картридже (капсуле) - 126 рублей, а во флаконах - 71 рубль. Подобные цены будут действовать на период с 1 сентября до 31 декабря 2024 года.

В публикации отмечается, что нововведение не коснется сделок в области внешней торговли, а также продукции, которую реализуют в магазинах беспошлинной торговли.

До этого стало известно, что с 1 сентября в России вступил в силу закон, внесший изменения в статью 152 Трудового кодекса РФ, касающуюся порядка оплаты сверхурочных работ.

Поправки направлены на повышение заработка сотрудников, работающих сверхурочно. Согласно новым правилам, при расчете оплаты труда будут учитываться как компенсационные, так и стимулирующие выплаты.

Ранее водителям напомнили о новом штрафе‚ который вступил в силу 1 сентября.