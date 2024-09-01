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Белоруссия подписала контракты с Башкирией и Псковщиной на сумму 6 млрд рублей

По итогам визита белорусского премьера в РФ подписаны контракты на 6 млрд рублей

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Андрей Александров/РИА «Новости»

В результате визита делегации под руководством премьер-министра Белоруссии Романа Головченко в Псковскую область и Башкортостан были подписаны контракты на общую сумму свыше 6 млрд российских рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу белорусского правительства.

Отмечается, что в Башкортостане удалось заключить контракты на сумму более 4,4 млрд российских рублей. Общая сумма всех подписанных соглашений по итогам рабочего визита Головченко в два российских региона превысила 6 млрд рублей.

Пресс-служба также отметила, что делегация посетила завод «Амкодор-Агидель», открытие которого состоялось в прошлом году с участием премьеров Белоруссии и Башкортостана.

Визит премьер-министра в российские регионы начался в четверг, 29 августа. В Пскове Головченко провел рабочую встречу с губернатором Михаилом Ведерниковым, а в Уфе - с главой республики Радием Хабировым.

Сообщается, что белорусская делегация завершила свой визит в Россию и готовится к возвращению в Минск.

До этого председатель Совета Белоруссии Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова заявила, что товарооборот между ее страной и Россией за весь 2023 год составил порядка 8 трлн рублей.

Ранее были названы самые популярные белорусские товары в России.

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