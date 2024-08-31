Рубль оказался одной из самых недооцененных валют в мире

Рубль снова оказался одной из самых недооцененных валют в мире. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство составило рейтинг крупнейших экономик мира по стоимости набора из бургера, картофеля фри и стакана колы. Самый дешевый такой набор оказался в РФ, самый дорогой — в Израиле. Согласно расчетам, курс российской валюты по паритету покупательной способности в 3,4 раза ниже текущего курса и составляет 26,7 рубля за один доллар.

Отмечается, что аналогичная ситуация была и год назад — тогда курс рубля по паритету покупательной способности был втрое ниже. Тогда сообщалось, что рубль стал самой недооцененной валютой среди стран G20. Его курс должен составлять около 33 рублей за доллар. Индонезийская рупия расположилась на втором месте, так как ее настоящий курс в 2,2 раза лучше официального. Тройку лидеров замыкает ЮАР, где реальная стоимость нацвалюты в 1,8 раза превышает нынешний курс.

Ранее стало известно, сколько нужно работать россиянину для покупки iPhone.