Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Молодые IT-предприниматели смогут принять участие в реалити-шоу

Разработчики из «Школы 21» помогут IT-предпринимателям развить свои стартапы

close
Freepik

Сбер, «Школа 21» и телеканал СТС объявили кастинг в новое реалити-шоу о молодежном технологическом предпринимательстве. Принять участие в отборе могут школьники, учащиеся колледжей, студенты и аспиранты вузов, которые развивают свой технологический стартап. Об этом сообщили в пресс-службе Сбера.

Проект реализуется при поддержке Группы компаний «Оккам».

Разработчики из «Школы 21» помогут участникам шоу усовершенствовать проект с технологической стороны.

Вместе они объединятся в команды, чтобы бороться за реальные инвестиции для развития стартапа, проходить испытания от известных предпринимателей, экспертов и искусственного интеллекта GigaChat.

Помогать участникам шоу будут эксперты молодежных акселераторов Сбера, программ по развитию предпринимательских талантов для школьников и студентов.

Участники команд получат смогут развить свои способности в генерации идей, анализе целевой аудитории и тестировании гипотез, участии в переговорах и стресс-интервью, а также узнают, как использовать технологии для того, чтобы создать и развить прибыльный бизнес.

По словам управляющего директора Сбербанка по работе со стартапами Натальи Магидей, для развития технологического предпринимательства в стране особенно важно работать с молодежью: показывать примеры успешных стартаперов, предоставлять возможности для развития бизнеса, делиться опытом.

Она считает важным погружать молодых людей в технологические тренды, без понимания которых невозможно создать конкурентоспособное решение.

«Синергия предпринимателя и разработчика в работе над совместным проектом может открыть новые возможности для роста и развития технологических сервисов, которыми в перспективе будут пользоваться сотни тысяч жителей нашей страны», — заявила Наталья Магидей.

Топ-менеджер Сбера убеждена, что новое реалити-шоу вдохновит зрителей на погружение в стартап-культуру и освоение цифровых компетенций.

Отправить заявку на кастинг можно до 20 сентября.

Премьера шоу в эфире СТС состоится осенью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами