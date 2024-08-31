Молодые IT-предприниматели смогут принять участие в реалити-шоу

Сбер, «Школа 21» и телеканал СТС объявили кастинг в новое реалити-шоу о молодежном технологическом предпринимательстве. Принять участие в отборе могут школьники, учащиеся колледжей, студенты и аспиранты вузов, которые развивают свой технологический стартап. Об этом сообщили в пресс-службе Сбера.

Проект реализуется при поддержке Группы компаний «Оккам».

Разработчики из «Школы 21» помогут участникам шоу усовершенствовать проект с технологической стороны.

Вместе они объединятся в команды, чтобы бороться за реальные инвестиции для развития стартапа, проходить испытания от известных предпринимателей, экспертов и искусственного интеллекта GigaChat.

Помогать участникам шоу будут эксперты молодежных акселераторов Сбера, программ по развитию предпринимательских талантов для школьников и студентов.

Участники команд получат смогут развить свои способности в генерации идей, анализе целевой аудитории и тестировании гипотез, участии в переговорах и стресс-интервью, а также узнают, как использовать технологии для того, чтобы создать и развить прибыльный бизнес.

По словам управляющего директора Сбербанка по работе со стартапами Натальи Магидей, для развития технологического предпринимательства в стране особенно важно работать с молодежью: показывать примеры успешных стартаперов, предоставлять возможности для развития бизнеса, делиться опытом.

Она считает важным погружать молодых людей в технологические тренды, без понимания которых невозможно создать конкурентоспособное решение.

«Синергия предпринимателя и разработчика в работе над совместным проектом может открыть новые возможности для роста и развития технологических сервисов, которыми в перспективе будут пользоваться сотни тысяч жителей нашей страны», — заявила Наталья Магидей.

Топ-менеджер Сбера убеждена, что новое реалити-шоу вдохновит зрителей на погружение в стартап-культуру и освоение цифровых компетенций.

Отправить заявку на кастинг можно до 20 сентября.

Премьера шоу в эфире СТС состоится осенью.