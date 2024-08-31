Аналитики подсчитали, на сколько подорожала аренда жилья на морских курортах РФ за лето

Стоимость аренды жилья на российских морских курортах этим летом выросла в среднем на 13% по сравнению с 2023 годом, достигнув 4,8 тыс. рублей в сутки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

Самые высокие цены фиксировались в Зеленоградске — в среднем 6955 рублей за ночь. Далее следуют Геленджик (5817 рублей), Светлогорск (5623 рубля) и Сочи (5610 рублей).

Наиболее дешевые варианты проживания были доступны в Ейске. Снять жилье в этом курортном городе можно было в среднем за 3179 рублей в сутки. В топ-3 доступных морских направлений также вошли Витязево и Новороссийск со средней ставкой аренды в размере 3872 рубля и 3937 рублей за сутки соответственно.

До этого в России отметили рост числа туристов, путешествующих с детьми.

Ранее были названы города с самыми дешевыми отелями в сентябре.