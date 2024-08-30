Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Инфляция в Европе снизилась до трехлетнего минимума

Инфляция в еврозоне замедлилась до минимума с июля 2021 года

close
Ren Pengfei/XinHua/Global Look Press

Рост потребительских цен в еврозоне по итогам августа замедлился до 2,2%. Это минимальное значение с июля 2021 года. Об этом свидетельствуют предварительные данные Евростата.

Показатель соответствует ожиданиям аналитиков. Консенсус-прогноз предполагал снижение инфляции в регионе с 2,6% годовых в июле до 2,2% годовых в августе.

Еврозона — валютный союз, объединяющий 20 стран ЕС, официальной валютой которых является евро.

До этого выяснилось, что каждый второй житель Германии не доверяет цифровому евро и не намерен использовать этот способ платежа после его запуска. Внедрение электронной валюты запланировано на 2025 год. Немцы опасаются утечек данных, а также отсутствие контроля за своими расходами. ФРГ входит в число европейских стран с наиболее высокой долей использования наличных: в 2022-м показатель превышал 60%.

Ранее был назван экономический аутсайдер Европы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами