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При поддержке «Роснефти» в регионах присутствия компании открыли спортплощадки и комплексы

«Роснефть» открыла в городах России спортплощадки и экотропы ко Дню нефтяника

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Пресс-служба «Роснефти»

В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности при поддержке «Роснефти» в регионах присутствия компании открыли спортивный комплекс, площадки и экотропы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В поселке Лямина Сургутского района при поддержке «РН-Юганскнефтегаза» открыли новый спортивный комплекс для занятий и соревнований по командным видам спорта.

В Хабаровском крае сотрудники Комсомольского НПЗ обустроили спортивную площадку городского лицея в Комсомольске-на-Амуре.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания благоустроила детскую спортивную площадку в деревне Турлатово Рязанского района.

«Самотлорнефтегаз» открыл экологические тропы сразу в двух крупных природных парках Ханты-Мансийского автономного округа — Югры — «Самаровский чугас» и «Сибирские увалы».

Общая протяженность троп превышает 10 км, здесь созданы места отдыха, мосты, лестницы и пешеходные прогулочные зоны, будут проводиться экскурсии.

Работники «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» приняли участие в благоустройстве экотропы в национальном природном парке «Ленские столбы» в Якутии, который внесен в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Нефтяники очистили территорию площадью около двух гектаров от строительного мусора и засохших деревьев.

Волонтеры Рязанской нефтеперерабатывающей компании высадили именную аллею в центральном парке культуры и отдыха Рязани.

Их коллеги из Комсомольского НПЗ высадили аллею Нефтяников у краевого дома молодежи, а также цветочную клумбу площадью 150 м2 в виде логотипа «Роснефти» и провели акции по благоустройству открытых площадок.

Сызранский НПЗ организовал экологическую площадку «С заботой о природе», где сотрудники завода рассказали юным горожанам о животных, которые находятся под защитой «Роснефти».

Также в компании отметили, что к профессиональному празднику ряд предприятий «Роснефти» организует для сотрудников состязания по хоккею, мини-футболу, легкой атлетике, волейболу, настольному теннису и другим видам спорта.

Кроме того, в честь праздника пройдут просветительские и культурные акции.

В России День нефтяника ежегодно отмечается в первое воскресенье сентября. В 2024 году работники отрасли принимают поздравления 1 сентября.

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