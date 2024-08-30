На Украине рассказали, сколько страна получила денег в августе

В августе внешняя бюджетная поддержка Украины составила $8,4 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе министерства финансов страны.

«Из них 5,5 млрд долларов США — гранты, 2,9 млрд долларов США — льготное финансирование. Таким образом, более 65% привлеченных средств поступило на безвозвратной основе», — говорится в сообщении.

По данным украинского ведомства, в бюджет страны со стороны Евросоюза в августе поступило $4,5 млрд. США при этом выделили $3,9 млрд.

Всего за 2024 год Украина получила от западных партнеров $24,5 млрд, из которых $6,6 млрд выделили путем предоставления грантов. Внешнее финансирование страны с февраля 2022 года составило $98 млрд, отметили в минфине.

До этого РБК Украина со ссылкой на данные министерства финансов сообщило, что госдолг Украины по итогам июля вырос еще на 206,16 млрд гривен или около $3,2 млрд. По состоянию на 31 июля размер задолженности страны составил 6,37 трлн гривен, что соответствует порядка $155,36 млрд.

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