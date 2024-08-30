Росаккредитация проверила сертификаты на школьную форму

Росаккредитация по итогам проведенного в августе мониторинга приостановила действие 13 сертификатов соответствия на школьную форму. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, брюки для мальчиков и девочек школьной и подростковой групп прошли сертификацию с нарушением процедуры отбора образцов. В другом случае при проведении лабораторных исследований школьных блузок был отобран нетиповой образец, а испытания проводились не в полном объеме.

Школьная форма должна пройти испытания в аккредитованной лаборатории, где проверяются все обязательные показатели: соответствие требованиям биологической, химической и механической, подчеркнули в ведомстве.

Проверить наличие сертификатов можно в карточках с отметкой «Товар проверен» на маркетплейсах или на сайте Росаккредитации.

За последние два месяца россияне потратили свыше 13 млрд рублей на покупку товаров к новому учебному году. Почти половина средств ушла на школьную форму.

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