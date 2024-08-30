Российских школьников познакомят с передовыми AI-технологиями

Сбер и образовательный центр «Сириус» запустят в сентябре новый сезон программы «Уроки настоящего» и всероссийской образовательной инициативы «Сириус.Лето: начни свой проект», в ходе которых учащихся познакомят с передовыми AI-технологиями и сферами их применения. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Так, в новом сезоне участников программы «Уроки настоящего» познакомят с дизайном систем машинного обучения от Сбера. Наставники помогут школьникам с разработкой решений, которые помогут ученым отслеживать состояние морских экосистем и сохранять биоразнообразие России.

Кроме того, учащимся объяснят, как AI используется для решения экологических задач, продемонстрируют возможности видеоидентификации животных, а также дадут попробовать себя в роли аналитиков.

«Участники будут работать с реальными данными, применять современные технологии для мониторинга популяций морских млекопитающих, а полученные наработки затем могут использоваться на практике. Экспертами программы станут специалисты Сбера в области управления проектами и Data Science, а также ученые из Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук», — говорится в сообщении.

В свою очередь, в ходе образовательной инициативы «Сириус.Лето: начни свой проект» учащимся предложат кейс от Сбера «AI-помощник аналитика». Ребята изучат современные технологии анализа данных и разработают решение для систематизации и мониторинга научных публикаций по теме AI for Social Good.

Кроме того, школьникам предстоит создать чат-бот в Telegram, который будет автоматически собирать, анализировать и структурировать научные материалы о том, как AI помогает решать задачи устойчивого развития.Экспертами проекта выступят ведущие исследователи Сбера в области продуктового подхода и Data Science.