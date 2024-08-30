Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вдова бизнесмена Когана названа одной из богатейших россиянок

Вдова бизнесмена Когана Людмила вошла в десятку богатейших женщин России

close
СПбГАСУ

В топ-10 обновленного рейтинга Forbes богатейших женщин России впервые вошла вдова петербургского бизнесмена Владимира Когана Людмила.

По данным журналистов, состояние Коган достигло отметки в один миллиард долларов. Основой ее активов является контрольный пакет акций банка «Уралсиб» (входит в двадцатку крупнейших в РФ). В публикации говорится, что в июне текущего года Коган получила от организации 7 миллиардов рублей дивидендов. Также предпринимательница владеет крупной лизинговой компанией «Интерлизинг» и долями в фирмах из инвестиционно-строительной группы «БФА-Девелопмент».

Первое место в третий раз заняла основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук с капиталом в $5,5 миллиарда. Также в тройку попали Татьяна Литвиненко ($2,45 миллиарда, владеет 20,6% акций «Фосагро») и дочь партнера Алишера Усманова Андрея Скоча, Варвара ($2,2 миллиарда, владеет долей в холдинге USM).

Владимир Коган (1963-2019) являлся владельцем контрольного пакета акций и председателем наблюдательного совета банка «Уралсиб», а также бывшим совладельцем Промышленно-строительного банка Санкт-Петербурга и государственным деятелем. В начале июня 2018 года «Ведомости» писали, что Коган серьезно болен — у бизнесмена был инсульт, после которого он долгое время находился в больнице. Через год банкира не стало.

Ранее глава ВТБ рассказал, что мог стать владельцем петербургского «Зенита» в ходе сделки о покупке Промстройбанка у Владимира Когана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами