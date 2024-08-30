Вдова бизнесмена Когана названа одной из богатейших россиянок

В топ-10 обновленного рейтинга Forbes богатейших женщин России впервые вошла вдова петербургского бизнесмена Владимира Когана Людмила.

По данным журналистов, состояние Коган достигло отметки в один миллиард долларов. Основой ее активов является контрольный пакет акций банка «Уралсиб» (входит в двадцатку крупнейших в РФ). В публикации говорится, что в июне текущего года Коган получила от организации 7 миллиардов рублей дивидендов. Также предпринимательница владеет крупной лизинговой компанией «Интерлизинг» и долями в фирмах из инвестиционно-строительной группы «БФА-Девелопмент».

Первое место в третий раз заняла основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук с капиталом в $5,5 миллиарда. Также в тройку попали Татьяна Литвиненко ($2,45 миллиарда, владеет 20,6% акций «Фосагро») и дочь партнера Алишера Усманова Андрея Скоча, Варвара ($2,2 миллиарда, владеет долей в холдинге USM).

Владимир Коган (1963-2019) являлся владельцем контрольного пакета акций и председателем наблюдательного совета банка «Уралсиб», а также бывшим совладельцем Промышленно-строительного банка Санкт-Петербурга и государственным деятелем. В начале июня 2018 года «Ведомости» писали, что Коган серьезно болен — у бизнесмена был инсульт, после которого он долгое время находился в больнице. Через год банкира не стало.

Ранее глава ВТБ рассказал, что мог стать владельцем петербургского «Зенита» в ходе сделки о покупке Промстройбанка у Владимира Когана.