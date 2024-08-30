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Nuum запустил новый инструмент монетизации

Российская видеоплатформа поможет блогерам монетизировать контент

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Depositphotos

Nuum объявила о запуске нового инструмента монетизации для блогеров – «Единый оффер». Об этом сообщает пресс-служба видеоплатформы.

Отмечается, что «Единый оффер» при расчете заработка креатора будет учитывать количество подписчиков, просмотров и регулярность выпуска контента. В компании предполагают, что новый инструмент повысит мотивацию авторов к созданию качественного контента, так как они смогут получать от 10 до 200 тысяч рублей за одно видео. Таким образом, считают в Nuum, инструмент позволит авторам вернуть уровень заработка от партнерской программы на платформе до уровня монетизации от YouTube 2021 года.

«Мы понимаем, насколько важно для блогеров сохранять стабильный доход от монетизации, особенно в условиях постоянно меняющегося рынка. С помощью программы «Единый оффер» мы стремимся поддержать авторов, предоставляя им возможность получить вознаграждение на уровне тех лет, когда заработок был на пике», — отметила гендиректор Nuum Наталья Братчикова.

Программа доступна для блогеров, имеющих от 100 тысяч подписчиков на своем Youtube-канале и публикующих горизонтальный контент продолжительностью более 10 минут. Для участия в программе автору необходимо предоставить данные о своих доходах с YouTube за прошлые периоды. При этом блогеры смогут присоединиться к программе при условии соблюдения требований по количеству публикуемого контента, как кроссплатформенного, так и эксклюзивного для Nuum. Отмечается, что команда платформы будет проверять аудиторные показатели площадок креатора.

Возможность подключения к «Единому офферу» доступна до 30 ноября 2024 года. Вывод денежных средств будет происходить через партнерскую программу Nuum в личном кабинете на видеоплатформе.

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