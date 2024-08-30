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В Яндекс Плюс добавили больше контента

В состав подписки Яндекс Плюс добавили «Букмейт» и «Больше кино»

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Depositphotos

Яндекс Плюс расширил свою подписку, добавив в нее доступ к популярным опциям «Букмейт» и «Больше кино». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что подписчики с 30 августа смогут пользоваться новыми возможностями по прежней цене. Затем цена базовой подписки составит 399 рублей.

Как подчеркнул руководитель Яндекс Плюса Андрей Гевак, возможности подписки постоянно растут.

«Мы подключаем к Плюсу новые сервисы, снимаем эксклюзивные сериалы, придумываем новые опции. Хотя бы одна опция есть более чем у 40% подписчиков. Этим обновлением мы значительно расширяем наполнение базовой подписки, предоставляя по выгодной цене доступ ко всему контенту Яндекса», — рассказал он.

В Плюсе уточнили, что «Букмейт» насчитывает более 250 тысяч электронных и аудиокниг, включая новинки. Например, недавно пользователи опции получили возможность ознакомиться с биографией Илона Маска от Уолтера Айзексона, а осенью станет доступен роман Алексея Иванова «Вегетация».

В свою очередь, опция «Больше кино» расширяет возможности Кинопоиска, предлагая свыше 400 фильмов и сериалов, включая популярные кинохиты и оригинальные проекты.

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