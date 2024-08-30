Стало известно, сколько россиян готовы купить строящуюся квартиру

Подавляющее большинство — 85% респондентов — выразили готовность приобретать жилье в строящихся домах задолго до завершения строительства. Об этом свидетельствует исследование платформы онлайн-опросов «Кукушка», копия есть у «Газеты.Ru».

Треть опрошенных заявили о намерении приобрести жилье в процессе возведения дома, 32% — на стадии котлована, а каждый пятый готов вложиться сразу после анонса проекта. Лишь 15% участников исследования предпочитают покупать недвижимость после завершения строительства.

Ключевыми факторами при выборе жилья для россиян стали расположение дома (28%), стоимость (27%) и доверие к застройщику (22%). Также важную роль играют наличие инфраструктуры и качество самого жилья (по 21%). В процессе покупки на первый план выходят гарантии качества от застройщика, соблюдение сроков и прозрачность оформления сделки.

85% россиян отметили, что на решение о покупке квартиры влияет возможность оформления ипотеки. При этом новостройки предпочитают 52% опрошенных, а вторичное жилье — 48%.

В опросе приняли участие 1,2 тыс. человек в возрасте 18-55 лет, проживающих в крупных городах РФ и интересующихся рынком недвижимости.

До этого стало известно, что рынок недвижимости столкнется с падением спроса и снижением цен, несмотря на меры обхода высокой ипотечной ставки. Вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев отметил, что аренда жилья сейчас выгоднее покупки, а приобретение новостроек в ипотеку бессмысленно из-за прогнозируемого снижения цен.

Ранее российские застройщики начали предлагать скидки.