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Стало известно, сколько россиян готовы купить строящуюся квартиру

«Кукушка»: 85% россиян готовы покупать жилье на этапе строительства

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Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Подавляющее большинство — 85% респондентов — выразили готовность приобретать жилье в строящихся домах задолго до завершения строительства. Об этом свидетельствует исследование платформы онлайн-опросов «Кукушка», копия есть у «Газеты.Ru».

Треть опрошенных заявили о намерении приобрести жилье в процессе возведения дома, 32% — на стадии котлована, а каждый пятый готов вложиться сразу после анонса проекта. Лишь 15% участников исследования предпочитают покупать недвижимость после завершения строительства.

Ключевыми факторами при выборе жилья для россиян стали расположение дома (28%), стоимость (27%) и доверие к застройщику (22%). Также важную роль играют наличие инфраструктуры и качество самого жилья (по 21%). В процессе покупки на первый план выходят гарантии качества от застройщика, соблюдение сроков и прозрачность оформления сделки.

85% россиян отметили, что на решение о покупке квартиры влияет возможность оформления ипотеки. При этом новостройки предпочитают 52% опрошенных, а вторичное жилье — 48%.

В опросе приняли участие 1,2 тыс. человек в возрасте 18-55 лет, проживающих в крупных городах РФ и интересующихся рынком недвижимости.

До этого стало известно, что рынок недвижимости столкнется с падением спроса и снижением цен, несмотря на меры обхода высокой ипотечной ставки. Вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев отметил, что аренда жилья сейчас выгоднее покупки, а приобретение новостроек в ипотеку бессмысленно из-за прогнозируемого снижения цен.

Ранее российские застройщики начали предлагать скидки.

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