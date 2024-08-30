Названы города с самыми дешевыми отелями в сентябре

Число бронирований россиянами отелей внутри страны на сентябрь 2024 года выросло на 20% к 2023-му. Дешевле всего в начале осени остановиться в Судаке — средняя стоимость ночи в местных отелях составляет 3,1 тыс. рублей. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса «Островок».

На втором месте оказался Краснодар (3,3 тыс. рублей за ночь в среднем), на третьем — Новосибирск (3,4 тыс. рублей). В Минеральных водах, Ейске и Туапсе ночь в отеле стоит в среднем 3,5 тыс. рублей. В Иркутске, Астрахани и Севастополе размещение на ночь обойдется в 3,6 тыс. рублей. Замыкает десятку Владикавказ. Средняя стоимость ночи в местных отелях в сентябре обойдется в 3,7 тыс. рублей.

По данным сервиса, заметный рост числа бронирований на начало осени отмечается в курортных городах страны: в Ялте и Дагомысе — в два раза, в Судаке — на 76%. Также высокие темпы роста наблюдаются по экскурсионным направлениям: в Суздале — на 87%, в Красноярске — на 65%, в Костроме — на 64%, в Выборге — на 54%, в Екатеринбурге — на 47%. Среди направлений для активного отдыха выделяется Петропавловск-Камчатский, где спрос увеличился на 82% год к году, Архыз — на 80%, Грозный — на 34%.

В топ-10 популярных городов для отдыха в сентябре вошли Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Калининград, Анапа, Казань, Геленджик, Владивосток,

Зеленоградск и Нижний Новгород. Средняя цена ночи в отелях в этих городах превышает 4 тыс. рублей.

Исследование было проведено в августе 2024 года.

Ранее стало известно, где россияне запланировали отпуск в сентябре.