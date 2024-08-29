Российская экономика демонстрирует рост вопреки санкциям

Российская экономика демонстрирует уверенный рост во многих секторах, несмотря на западные санкции из-за конфликта на Украине, сообщают официальные лица. Об этом пишет Reuters.

Согласно новым данным, опубликованным в среду, промышленное производство в июле выросло на 3,3% по сравнению с 2,7% в предыдущем месяце. С начала года рост составил 4,8% против 3,1% за аналогичный период 2023 года.

Предварительная оценка роста ВВП за первое полугодие достигла 4,6% по сравнению с 1,8% годом ранее.

«Учитывая такие высокие результаты в первом полугодии, мы ожидаем еще более высоких показателей за весь 2024 год, чем изначально прогнозировали в апреле», — отметила заместитель министра экономики Полина Крючкова.

Экономический рост обусловлен значительными капиталовложениями, в том числе частного сектора. Во втором квартале инвестиции выросли на 8,3% в годовом исчислении до 8,44 трлн руб. ($92 млрд), после роста на 14,5% в первом квартале.

До этого стало известно, что Эстония переживает экономический спад, откатившийся на уровень семилетней давности, в то время как другие европейские страны показывают рост. Зампредседателя финансовой комиссии Эстонии Андрей Коробейник заявил, что Эстония — единственная страна в Европе с сокращающейся экономикой, несмотря на рост в Украине и России.

Ранее депутат призвал ограничить суперприбыль застройщиков.