Стало известно, как внедрение цифрового рубля отразится на работе банков

Основные принципы работы российских банков сохранятся после внедрения цифрового рубля, подчеркнули в Центральном банке РФ. Об этом говорится в проекте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики» регулятора на 2025-2027 годы.

«Введение цифрового рубля не затронет фундаментальные принципы функционирования банковской системы и реализации ДКП», — сказано в сообщении.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

В начале августа в Госдуме оценили, как проходит тестирование цифрового рубля. По словам председателя думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, эксперимент проходит «успешно и без сбоев».

Массовое внедрение цифрового рубля станет возможно с июля следующего года при условии успешного тестирования, заявляла до этого глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Ранее цифровой евро вызвал серьезное беспокойство среди жителей Германии.