Эксперт объяснил, как российские импортеры обходят заморозки платежей

Совладелец и руководитель компании «FlameGroup» по закупке электронных товаров из Китая Алексей Рязанцев в беседе с «Ридусом» прокомментировал новость о том, что банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) начали ограничивать платежи за импорт китайской электроники от российских компаний.

По его словам, несмотря на сообщения о блокировке платежей самими китайскими банками, это делают далеко не все финансовые организации КНР.

«За часть товаров платежи доставляются, за часть не доставляются. В зависимости от банка и его внутренней политики, к которой можно притянуть все что угодно», — отметил Рязанцев.

Он добавил, что самый простой способ оплаты через государство-посредника — это банки стран СНГ.

Как сообщает «Коммерсантъ», в августе банки ОАЭ начали ограничивать платежи за электронные компоненты и потребительскую электронику от российских компаний.

Ранее ОАЭ служили основным каналом для российских импортеров, осуществляющих платежи за технику, ввозимую из Китая. Дело в том, что китайские банки еще весной начали блокировать платежи за электронику из-за риска санкций. Но в последнее время риски вторичных санкций усложнили эту товарно-денежную цепочку.

Ранее российский бизнес столкнулся с проблемой платежей через банки Средней Азии.