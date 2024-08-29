Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Клиенты Wildberries пожаловались на недоступность сервиса

Маркетплейс Wildberries столкнулся с масштабным сбоем

close
100%
Alexsey t17/Shutterstock

Пользователи Wildberries столкнулись с масштабным сбоем в работе маркетплейса. Согласно данным сайта Downdetector, россияне не могут открыть сайт, оформить заказ и даже увидеть товар.

Наибольшее количество жалоб поступило из Москвы, в основном затронута европейская часть РФ. Статистика показывает, что 47% жалоб связаны с работой сайта, 45% — с оформлением заказа, еще 32% пользователей жалуются на сбои в приложении.

Пользователи также сообщают о проблемах с пополнением и просмотром баланса личного кабинета.

«Вайлдберриз у все нормально работает? В приложении не могу открыть финансы, с браузера вообще ужас , висят товары в доставках которые я выкупила уже неделю назад, а открывая чеки пишет что ничего нет», — пишет одна из покупательниц.

Последнее время Wildberries переживает сложный период: владелица маркетплейса Татьяна Бакальчук подала в суд на мужа Владислава с иском, связанным с семейными правоотношениями.

Позже Бакальчук уточнила , что речь идет о расторжении брака. Также стало известно, что 5 августа Wildberries объединился с Russ, хотя на повседневной работе компании это не отразилось. Кроме того, Владислав Бакальчук требует вернуть домен маркетплейса, перешедший в распоряжение новой компании.

Ранее в работе социальной сети X произошел серьезный сбой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами