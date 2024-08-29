Клиенты Wildberries пожаловались на недоступность сервиса

Пользователи Wildberries столкнулись с масштабным сбоем в работе маркетплейса. Согласно данным сайта Downdetector, россияне не могут открыть сайт, оформить заказ и даже увидеть товар.

Наибольшее количество жалоб поступило из Москвы, в основном затронута европейская часть РФ. Статистика показывает, что 47% жалоб связаны с работой сайта, 45% — с оформлением заказа, еще 32% пользователей жалуются на сбои в приложении.

Пользователи также сообщают о проблемах с пополнением и просмотром баланса личного кабинета.

«Вайлдберриз у все нормально работает? В приложении не могу открыть финансы, с браузера вообще ужас , висят товары в доставках которые я выкупила уже неделю назад, а открывая чеки пишет что ничего нет», — пишет одна из покупательниц.

Последнее время Wildberries переживает сложный период: владелица маркетплейса Татьяна Бакальчук подала в суд на мужа Владислава с иском, связанным с семейными правоотношениями.

Позже Бакальчук уточнила , что речь идет о расторжении брака. Также стало известно, что 5 августа Wildberries объединился с Russ, хотя на повседневной работе компании это не отразилось. Кроме того, Владислав Бакальчук требует вернуть домен маркетплейса, перешедший в распоряжение новой компании.

Ранее в работе социальной сети X произошел серьезный сбой.