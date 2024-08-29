Банк России допустил возможность мирового финансового кризиса

Центральный банк России обнародовал проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы, представив четыре возможных сценария развития экономики. Об этом сообщается в докладе регулятора.

Базовый сценарий предполагает снижение инфляции до 4,0–4,5% уже в 2025 году с последующей стабилизацией вблизи 4%. Для достижения этой цели ЦБ планирует поддерживать жесткие денежно-кредитные условия, в том числе высокую ключевую ставку. Согласно прогнозу, средняя ключевая ставка в 2024 году составит 16,9–17,4%, постепенно снижаясь до 7,5–8,5% к 2027 году.

Дезинфляционный сценарий предусматривает более быстрое снижение инфляционного давления и ранний переход к снижению ключевой ставки (в 2025 12-14%, а в 2027 уже лишь 7,5-8,5%). Проинфляционный сценарий, напротив, предполагает усиление давления на инфляцию и более жесткую денежно-кредитную политику, (т.е ставка в 2025 году составит 16-18%, а к 2027 она снизится до 8,5-9,5%).

«В рисковом сценарии значительно ухудшаются внешние условия. Мы допустили возникновение дисбаланса на финансовых рынках развитых стран, который приведет к мировому финансовому кризису в 2025 году», — говорится в докладе ЦБ.

Рисковый сценарий предполагает сокращение ВВП на 3–4% в 2025 году и на 1–2% в 2026 году, с возвращением к росту в 2–3% только в 2027 году. При этом инфляция может достичь 13–15% в 2025 году, а ключевая ставка вырасти до 20–22%.

На прошлой неделе стало известно, что реальные доходы россиян могут снизиться на 2-3% в 2024 году и на 1-2% в 2025-м, прогнозирует аналитик Владислав Антонов. Инфляция в России ожидается в диапазоне 6,5-7%, что приведет к снижению покупательной способности и уровня жизни.

Ранее ЦБ обозначил сроки снижения перегрева в экономике России.