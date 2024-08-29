Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЦБ обозначил сроки снижения перегрева в экономике России

ЦБ РФ: перегрев в экономике начнет снижаться со второй половины 2024 года

close
100%
Алексей Куденко/РИА Новости

Перегрев в российской экономике начнет постепенно снижаться во втором полугодии 2024-го, говорится в проекте документа ЦБ РФ «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов».

Согласно прогнозу регулятора, рост ВВП России по итогам текущего года составит 3,5–4,0%. Начиная с 2027 года экономика РФ вернется на траекторию сбалансированного роста в 1,5–2,5%.

По оценкам Центробанка, ключевая ставка в 2025 году составит в среднем 14,0–16,0% годовых, в 2026 году –
10,0–11,0% годовых. В 2027 году показатель опустится в среднем до 7,5–8,5%.

Сейчас ключевая ставка в России составляет 18% годовых. ЦБ повысил ее разом на 200 базисных пунктов в июле. Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке назначено на 13 сентября. Не исключено, что регулятор повысит ее до 20% годовых.

Ранее эксперт предсказал пик ключевой ставки ЦБ РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами