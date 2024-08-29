ЦБ обозначил сроки снижения перегрева в экономике России

Перегрев в российской экономике начнет постепенно снижаться во втором полугодии 2024-го, говорится в проекте документа ЦБ РФ «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов».

Согласно прогнозу регулятора, рост ВВП России по итогам текущего года составит 3,5–4,0%. Начиная с 2027 года экономика РФ вернется на траекторию сбалансированного роста в 1,5–2,5%.

По оценкам Центробанка, ключевая ставка в 2025 году составит в среднем 14,0–16,0% годовых, в 2026 году –

10,0–11,0% годовых. В 2027 году показатель опустится в среднем до 7,5–8,5%.

Сейчас ключевая ставка в России составляет 18% годовых. ЦБ повысил ее разом на 200 базисных пунктов в июле. Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке назначено на 13 сентября. Не исключено, что регулятор повысит ее до 20% годовых.

Ранее эксперт предсказал пик ключевой ставки ЦБ РФ.