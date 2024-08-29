Трейдеры разошлись во мнениях о планах ОПЕК+ на четвертый квартал

ОПЕК+, возглавляемая Саудовской Аравией и Россией, предварительно планирует добавить 543 тыс. баррелей в сутки в октябре в рамках постепенного восстановления объемов, сокращенных с конца 2022 года. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно опросу издания, 12 респондентов ожидают, что картель продолжит наращивать добычу, в то время как 11 полагают, что повышение будет отложено. Еще пять экспертов прогнозируют, что увеличение будет либо частичным, либо зависящим от продолжительности остановки добычи в Ливии.

«В последние недели перспективы рынка ухудшились на фоне замедления экономического роста в Китае, ключевом потребителе нефти», — отмечает агентство.

Цены на нефть упали на 11% с начала июля, опустившись ниже $80 за баррель в Лондоне, несмотря на то, что конфликт между соперничающими правительствами в Ливии привел к остановке 40% добычи в этой стране-члене ОПЕК.

«Ливийские перебои могли проложить путь для увеличения добычи без существенного ущерба для цен и настроений», — заявил глава отдела стратегии по сырьевым товарам Saxo Bank A/S Оле Хансен.

Ключевые члены ОПЕК+, такие как Объединенные Арабские Эмираты, стремятся возобновить поставки и задействовать простаивающие мощности. Увеличение добычи сейчас может облегчить ОПЕК+ задачу отложить следующий транш повышения поставок в начале следующего года, когда рост предложения из стран Америки может привести к еще большему профициту.

До этого стало известно, что нефть марки Brent может подорожать до $100 за баррель, если совпадут несколько факторов. По словам Олега Абелева из ИК «РИКОМ-ТРАСТ», это возможно при сокращении запасов нефти в США, росте потребления из-за холодной зимы, завершении конфликтов на Ближнем Востоке и Украине, а также при сокращении добычи странами ОПЕК или внезапной остановке поставок одним из ключевых экспортеров.

Ранее аналитики предрекли падение цен на нефть в 2025 году.