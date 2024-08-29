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ЕС не смог разблокировать €6 млрд на оружие Киеву

Боррель: ЕС не смог разблокировать шесть миллиардов евро на оружие Киеву

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Global Look Press

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в Брюсселе перед началом встречи министров иностранных дел стран ЕС заявил, что ЕС до сих пор не смог разблокировать выделение €6 млрд из Европейского фонда мира для оплаты поставок оружия Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Эти средства уже есть на счетах, но одно из государств-членов ЕС продолжает блокировать решение», — заявил он.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал главу евродипломатии за призывы к увеличению поставок вооружений Украине и применению западного оружия для ударов вглубь территории РФ.

21 августа Боррель заявил, что снятие запрета на использование Киевом западного оружия для ударов по территории России может способствовать миротворческим усилиям.

Ранее глава МИД Венгрии назвал Борреля брюссельским Байденом.

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