Россияне стали чаще путешествовать с детьми

Почти каждое третье бронирование – 31% — в российских объектах размещения в августе 2024 года пришлось на туристов с детьми (+10% к августу 2023 года). Это максимум за лето и с начала года. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» (есть у «Газеты.Ru»).

С начала лета доля бронирований по России, совершенных путешественниками с детьми, росла от месяца к месяцу: в июне она составляла 21%, в июле – 25%.

Самыми популярными внутрироссийскими направлениями для поездок с детьми в конце лета стали регионы для экскурсионного туризма, активного отдыха и курортные направления. Так, почти каждое второе бронирование в Ростовской, Воронежской и Волгоградской областях пришлось на семейных путешественников — 49%, в Краснодарском крае россияне совершили 44% бронирований, а в Калмыкии – 42%. В Адыгее доля туристов с детьми насчитывала 38%, в Крыму и Новосибирской области – 32%, в Карачаево-Черкесии – 30%, в Дагестане, Чечне, Калининградской области и Карелии – по 28%.

«Рост числа бронирований от туристов, путешествующих с детьми, отчасти связан с окончанием летнего сезона – родители стараются успеть организовать отдых для детей накануне старта учебного года. В то же время растущее число бронирований с детьми – важная тенденция, которая говорит о том, что регионы активно развивают свое туристическое предложение, делают его более разнообразным, доступным и комфортным для путешественников с детьми», — отметила управляющий директор сервиса «Островок» Дарья Кочеткова.

Средняя стоимость ночи, по которой туристы с детьми бронировали отдых в российских объектах размещения в августе, составила 6 700 рублей – на 18% выше, чем в прошлом году. Средняя продолжительность бронирований также увеличилась – с трех до пяти ночей. Туристы с детьми этим летом планировали поездки более заблаговременно. Так, в этом году глубина бронирования (период с момента бронирования до заезда) выросла на 12% – с 33 дней в прошлом году до 37 дней в этом.

Любопытно, что семейные путешественники чаще выбирали альтернативные объекты размещения для своих поездок: доля бронирований в апартаментах в этом августе выросла с 28% до 31%, в гостевых домах – с 18% до 22%. Почти каждое пятое бронирование туристы совершили в отелях без звезд (24%), каждое десятое – в отелях категории три звезды (10%).

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