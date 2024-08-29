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Банки стали чаще отказывать в кредитных каникулах

«Известия»: в первом полугодии банки отклонили 90% заявок на кредитные каникулы

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Depositphotos

В январе — июне российские банки отклонили 90% всех заявок на кредитные каникулы. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Центрального банка РФ.

Одобрение получала лишь каждая десятая заявка. Так, из 181 тыс. россиян, подавших на кредитные каникулы в первом полугодии, только 18 тыс. человек услышали положительное решение.

Для сравнения: к концу первого полугодия 2023 года доля одобренных заявок на кредитные каникулы составляла 34%.

Большая часть отказов была связана с тем, что размер ссуды превышал установленный законом порог, отметили в ЦБ. Также заемщик мог получить отказ, если его жизненная ситуация не признавалась трудной по закону.

До этого сообщалось, что просрочка по потребкредитам в России выросла вдвое на фоне высоких ставок.

Ранее россиянам рассказали, почему кредитная история не улучшается.

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