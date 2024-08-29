В России отмечен дефицит зеленых пивных бутылок

Российские производители стеклотары не успевают за ростом продаж слабоалкогольных напитков — таких как пиво и сидр. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Со ссылкой на источники в отрасли издание отмечает, что в настоящее время на рынке возник дефицит стеклянной тары емкостью 0,5 литра типа «Варшава» (бутылки зеленого и оливкового цветов), в то время как продукция бесцветного стекла выпускается в достаточном объеме. Крупные предприятия выходят из положения благодаря долгосрочным контрактам со стекольными заводами.

При этом ряд экспертов не видят объективных предпосылок для дефицита бутылок. Поскольку осенью спрос на напитки традиционно снижается, возможно, дефицит тары на рынке создается искусственно.

«По оценкам участников пивного рынка, за последние два года цены на стеклянные бутылки емкостью 0,5 литра выросли на 45–50% и сейчас их рыночная стоимость составляет 7-15 рублей», — сообщает «Коммерсантъ».

23 августа на Кубани в результате ДТП на трассе оказались разбросаны сотни бутылок. У ехавшего по автодороге «Кавказ» грузовика лопнуло колесо, в результате чего он наехал на металлическое ограждение и опрокинулся.

Ранее сообщалось, что в России подорожало малиновое варенье.