Средний чек на цветы за год увеличился на 17%

Средняя цена букета в России за последний год увеличилась на 15–17%. Об этом сообщили представители цветочной отрасли в интервью «Известиям». Они отметили, что к 1 сентября спрос на цветы может удвоиться, а стоимость букетов будет колебаться от 2,5 до 3,5 тысяч рублей.

«На 26 августа этого года средний чек на цветы увеличился на 17% по сравнению с прошлым годом, достигнув 3540 рублей. В аналогичный период 2023-го он составлял 3028 рублей», — рассказал Алексей Белкин, руководитель команды поддержки продавцов на маркетплейсе цветов и подарков Flowwow.

По его словам, рост цен связан не только с инфляцией, но и с изменением потребительских предпочтений: клиенты все чаще выбирают более дорогие и сложные цветочные композиции в качестве подарков. Наиболее популярными перед 1 сентября остаются гладиолусы, георгины и хризантемы, а также пионовидные розы, особенно в сочетании с гортензиями и эустомами.

Спрос на букеты перед 1 сентября увеличивается в 2–2,5 раза, добавила Диана Дудина, партнер франшизной сети цветочных студий FMART by flowwow. Она подчеркнула важность своевременной закупки цветов и привлечения дополнительных флористов.

«Средний ценник на букет в сентябре составит от 2500 до 3000 рублей. Если говорить о ценах, то за год по нашим оценкам они поднялись примерно на 15%. Больше всего у покупателей пользуются спросом георгины, гладиолусы, хризантемы, подсолнухи и розы», — сообщил директор по развитию компании «Цветы и мед» Георгий Сухаржевский.

Он добавил, что основным фактором роста цен стала не жаркая погода, а повышение стоимости логистики.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на покупке цветов ко Дню знаний.