Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда выгоднее покупать мебель

Аналитик Lazurit Позднякова: выгоднее покупать мебель утром в середине месяца

close
100%
Shutterstock

Россиянам выгоднее приобретать мебель утром в середине месяца. В это время в магазинах нет очередей, и можно получить более подробную консультацию. Такой совет в беседе с «Газетой.Ru» дала аналитик компании Lazurit Елена Позднякова.

«В продажах мебели существует микросезонность. Россияне чаще покупают мебель на первой или последней неделе месяца, что связано с финансовым планированием семейного бюджета. Причем пик покупок приходится на среду или вторник, что объясняется акционной политикой: обычно во вторник завершаются недельные акции, а в среду начинаются новые», — пояснила эксперт.

По ее словам, это стимулирует покупателей, следящих за скидками, совершать покупки именно во вторник и среду.

Если говорить о времени суток, наибольший спрос в будние дни наблюдается в районе полудня и после 19 часов, а в выходные — во второй половине дня, добавила Позднякова. Она пояснила, что россияне предпочитают выбирать мебель и оформлять заказы всей семьей.

До этого стало известно, когда выгоднее купить уголок школьника.

Ранее в ЦБ сообщили о подорожании набора школьника в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами