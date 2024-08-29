Стало известно, когда выгоднее покупать мебель

Россиянам выгоднее приобретать мебель утром в середине месяца. В это время в магазинах нет очередей, и можно получить более подробную консультацию. Такой совет в беседе с «Газетой.Ru» дала аналитик компании Lazurit Елена Позднякова.

«В продажах мебели существует микросезонность. Россияне чаще покупают мебель на первой или последней неделе месяца, что связано с финансовым планированием семейного бюджета. Причем пик покупок приходится на среду или вторник, что объясняется акционной политикой: обычно во вторник завершаются недельные акции, а в среду начинаются новые», — пояснила эксперт.

По ее словам, это стимулирует покупателей, следящих за скидками, совершать покупки именно во вторник и среду.

Если говорить о времени суток, наибольший спрос в будние дни наблюдается в районе полудня и после 19 часов, а в выходные — во второй половине дня, добавила Позднякова. Она пояснила, что россияне предпочитают выбирать мебель и оформлять заказы всей семьей.

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