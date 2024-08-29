Россиянам рассказали, почему кредитная история не улучшается

Обычно мошенники предлагают россиянам улучшить кредитную историю за неделю. Просто так внести изменения в кредитную историю невозможно: если в ней ничего не происходило, история обнуляется лишь через семь лет после погашения последнего кредита или займа. Об этом «Газете.Ru» сказала кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

«Поэтому посредники, берущие за обнуление кредитной истории деньги, в подавляющем большинстве случаев либо не делают ничего, либо предоставляют человеку липовую «чистую» историю. Вторая причина неулучшения кредитной истории — наличие в ней ошибок», — отметила экономист.

Белянчикова пояснила, что ошибки бывают разного свойства: из-за самого кредитора, не уведомившего бюро кредитных историй (БКИ) о погашении человеком долга, или если мошенники воспользовались персональными данными заемщика. В этой ситуации экономист посоветовала обратиться к кредитору или напрямую в БКИ, приложив к заявлению подтверждающие документы. Если все сделано правильно – вопрос должен решиться достаточно быстро, уточнила эксперт.

Третья причина неулучшения кредитной истории — текущая просроченная задолженность. Это касается и процентов, и суммы основного долга. Экономист напомнила, что в кредитную историю заносятся неуплаченные алименты, просрочки по жилищно-коммунальным услугам. Эксперт сказала, что если решить этот вопрос – в течение двух дней банки сообщат о совершенных вами платежах, и это сразу отразится в кредитной истории.

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