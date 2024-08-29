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Эксперт допустила, что россияне cтанут меньше пить пива

Экономист Бутырина: спрос россиян на пиво упадет на 10% в 2025 году

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Shutterstock

Спрос россиян на пиво упадет на 5-10% в 2024-2025 годах. Снижение потребления напитка начнется уже в конце 2024 года. Такой прогноз «Газете.Ru» дала доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Юлия Бутырина.

«Прежде всего этому будет способствовать экономическая ситуация: ожидаемое замедление темпов роста экономики и реальных доходов населения на фоне высокой инфляции и геополитических рисков, а также снижение покупательной способности потребителей. Второй фактор — это демографические изменения. В России продолжается тренд на снижение доли представителей молодого населения (16-29 лет), традиционно составляющих основную аудиторию потребления пива», — пояснила экономист.

По ее словам, также в стране растет тенденция здорового образа жизни и отказа от алкоголя, особенно среди молодежи. Соответственно, повышается интерес к безалкогольным напиткам, в том числе пивным аналогам.

Бутырина допустила, что цены на пиво будут сдерживаться под влиянием снижения спроса: производители и ритейлеры будут вынуждены корректировать стоимость напитка, чтобы сохранить объемы продаж. Однако полностью избежать роста цен вряд ли получится, учитывая общую инфляционную ситуацию в экономике, уверена Бутырина.

По данным NielsenIQ, продажи пива в России по итогам первого полугодия 2024 года выросли на 4,8% в объеме и на 12,8% в денежном выражении.

Ранее эксперт оценил ситуацию с ценами в России.

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