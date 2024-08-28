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В РФ закрыли статистику о производстве нефтепродуктов

Правительство засекретило данные о производстве нефтепродуктов в России

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Depositphotos

Росстат полностью прекратил публиковать данные о производстве нефтепродуктов в РФ. Это следует из последнего доклада о динамике промышленного производства в стране.

Ведомство больше не предоставляет информацию о месячных объемах производства дизельного топлива, топочного мазута, сжиженных пропана и бутана, кокса и полукокса из каменного угля. Также в отчёте не указаны данные по производству стабильного газового конденсата.

Отмечается, что решение о неразглашении информации о производстве нефтепродуктов было принято правительством РФ.

Как объяснили РИА Новости в Минэнерго РФ, данные о производстве топлива «могут быть использованы для необоснованного давления на рынок и создания искусственного ажиотажа», что «может оказать негативное влияние на внутренний рынок».

В конце мая Минэнерго засекретило сведения о производстве бензина в стране. Это решение объяснили текущей «геополитической ситуацией». В министерстве считают, что раскрытие такой информации может стать поводом для «манипулирования рынком со стороны недобросовестных его участников».

Ранее аналитики предрекли падение цен на нефть в 2025 году.

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