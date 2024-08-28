В США сообщили о снижении запасов нефти за неделю на 0,8 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 0,8 млн баррелей и на 23 августа составили 425,2 млн баррелей. Об этом сообщили в минэнерго США.

На 17:36 мск ноябрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижался на 1,19% — до $78,9 за баррель, стоимость фьючерса нефти WTI с поставкой в октябре снижалась на 1,14%, до $74,8 за баррель.

В министерстве добавили, что нынешний объем запасов нефти на 4% меньше среднего показателя за пять лет для этого времени года.

До этого сообщалось, что последние несколько лет на внутренний рынок США активно поступало топливо из подземных хранилищ. Так власти пытались бороться с подорожанием сырья. В результате было выкачано около 40% национальных резервов.

В 2021 году объем топлива в американских хранилищах составлял более 600 млн баррелей. По последним данным, сейчас в них осталось лишь 362 млн баррелей. Когда выяснилось, насколько истощились запасы, рейтинг Байдена обвалился еще сильнее.

Ранее сообщалось, что в России истощились легкодоступные запасы нефти и газа.