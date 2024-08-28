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Стало известно о планах Украины закупать газ в ЕС с осени

РБК-Украина: «Нафтогаз» планирует закупать газ в Евросоюзе с сентября

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Shutterstock

Украинская компания «Нафтогаз» планирует начать закупку газа у Евросоюза в сентябре. Об этом сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в компании.

По информации агентства, объем закупок может достичь 600 млн кубометров. При этом они будут оформляться на таможенный склад, а газ будет оплачен и закачан в подземные хранилища Украины.

В конце июля «Нафтогаз» сообщал, что объем газа в украинских подземных хранилищах превысил 10 млрд кубометров, а к отопительному сезону нужно накопить 13,2 млрд.

27 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство государственной энергокомпании «Нафтогаз Украины» не будет продлевать договор с российским холдингом «Газпром» после 2024 года. Украинский лидер подчеркнул, что после истечения срока действия существующего соглашения в европейские страны перестанет осуществляться транзит российского газа через газотранспортную систему (ГТС) страны.

Стало известно также, что министерство энергетики Молдавии разработало план действий на случай прекращения транзита природного газа через Украину.

Ранее стало известно, что в Европе разгорается газовый конфликт.

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