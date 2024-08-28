На Украине фиксируют рекордные продажи алкоголя

На Украине фиксируются рекордные продажи алкоголя из-за стресса, вызванного событиями на фронте. Об этом пишет издание hromadske, ссылаясь на специалистов алкогольного холдинга Bayadera Group.

По их словам, рост потребления алкоголя гражданами Украины зафиксирован с 2022 года. За первые шесть месяцев 2024 года производство ликероводочной продукции выросло на 8,9%.

«Для снижения уровня стресса, психологической выдержки и морального покоя люди будут продолжать выбирать водку, коньяк, виски, джин», — пояснили в Bayadera.

В публикации отмечается, что с начала конфликта спрос на алкоголь в стране формирует гораздо меньшая аудитория, но со значительным перекосом в сторону мужчин.

Кроме этого, журналисты отмечают, что на Украине отказываются от импортного алкоголя из-за роста цен на импортные товары.

До этого газета «РБК» писала, что продажи пива в России по итогам первого полугодия выросли на 4,8% в объеме и на 12,8% в денежном выражении.

Ранее в Госдуме прокомментировали планы о введении «сухого закона» на время СВО.