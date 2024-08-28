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«Алроса» закрыла свое подразделение в Бельгии

L'Echo: бельгийское подразделение «Алросы» объявило себя банкротом и закрылось

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Александр Кряжев/РИА Новости

Представительство российской алмазодобывающей компании «Алроса» в Антверпене (Бельгия) объявило о банкротстве и закрылось, сообщает L'Echo со ссылкой на представителей компании.

Как пишет издание, Alrosa Belgium признала себя банкротом еще 8 августа. Закрытие подразделения связано с санкциями Запада в отношении российских алмазов.

Запрет «Большой семерки» на импорт алмазов из России вступил в силу с 1 января 2024 года. Страны-участницы G7 договорились прекратить закупки российских непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, содержащих алмазы. С 1 марта начал действовать запрет США, ЕС и G7 на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.

Между тем на днях США разрешили импорт ряда категорий российских алмазов вплоть до 1 сентября 2025 года.

Ранее сообщалось, что Индия за полгода нарастила закупки алмазов из РФ почти на четверть.

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