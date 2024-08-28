Стало известно, какая компания следующей может войти в клуб триллионеров

Инвестиционная компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway стоит на пороге исторического достижения — ее рыночная капитализация вплотную приблизилась к отметке в $1 трлн. Об этом свидетельствуют данные капитализации Yahoo.com/

По данным на закрытие торгов во вторник, стоимость компании составила $993 млрд, увеличившись на $218 млрд с начала 2024 года. Акции Berkshire продемонстрировали сильный рост в текущем году: бумаги класса A подорожали на 27,4%, а класса B — на 29,2%. Такая динамика позволила компании Баффета встать в один ряд с технологическими гигантами.

Как отмечает MarketWatch , Berkshire может стать девятой компанией в мире, чья капитализация когда-либо достигала триллионной отметки. Ранее этого рубежа достигли все члены «великолепной семерки» (Magnificent Seven) — Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Platforms, Alphabet и Tesla, а также Saudi Aramco — государственная нефтяная компания Саудовской Аравии.

До этого стало известно, что Уоррен Баффет на 50% сократил долю Berkshire Hathaway в Apple во втором квартале 2024 года. Это может вызвать беспокойство на рынке, учитывая авторитет инвестора и его недавние продажи акций других крупных компаний.

Ранее Баффет вычеркнул Гейтсов из своего завещания.