Суд заочно арестовал экс-совладельца банка «Открытие»

Тверской суд Москвы заочно арестовал основателя и бывшего совладельца группы «Открытие» Вадима Беляева по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Как указал собеседник агентства, Беляев будет заключен под стражу с момента задержания на территории России или экстрадиции.

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Незадолго до этого основатель «Открытие Холдинга» сменил фамилию на Вольфсон и переехал в США, где, по данным американского минюста, был задержан за участие в схеме уклонения от санкций в отношении главы ВТБ Андрея Костина.

26 августа следствие попросило Тверской районный суд Москвы заочно арестовать Беляева и экс-члена правления банка «Открытие» Михаила Назарычева.

В сентябре 2020 года Арбитражный суд Москвы взыскал рекордные 289,5 млрд рублей с бывших топ-менеджеров банка «Открытие» по иску Центрального банка России. Ответчиками по делу проходили экс-акционер «Открытия» АО «Открытие холдинг» и его совладелец Вадим Беляев, а также экс-председатель правления банка Евгений Данкевич, бывший вице-президент Геннадий Жужлев, экс-глава совета директоров Рубен Аганбегян и бывший член совета директоров Елена Будник.

Ранее суд в Москве вынес приговор бывшим топ-менеджерам Нота-банка по уголовному делу о хищении 26,8 млрд рублей.