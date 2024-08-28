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Индекс Мосбиржи резко обвалился

Индекс Мосбиржи снова опустился ниже 2700 пунктов

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Индекс Мосбиржи днем в среду, 28 августа, торгуется ниже отметки в 2700 пунктов. С начала сессии котировки упали на порядка 1,8%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14:04 по московскому времени среди акций индекса Мосбиржи росли только ценные бумаги VK (+0,33%).

В то же время акции «Сегежи» рухнули на 20,61%, до 1,32 рубля за штуку. Распродажа началась после публикации финансовых и операционных результатов компании за второй квартал и полугодие.

Кроме того, в лидерах падения также обычные и привилегированные акции «Мечела» (-9,26% и -8,16% соответственно), а также бумаги АФК «Система» (-6,99%) и расписки Globaltrans (-3,99%).

Дневной минимум для индекса Мосбиржи на момент публикации составил 2 673,12 пункта. В предыдущий раз бенчмарк опускался ниже 2700 пунктов на прошлой неделе. Тогда это произошло впервые с 8 июня 2023 года.

Ранее стало известно, какая мировая компания следующей может войти в клуб триллионеров.

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