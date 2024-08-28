Эксперт спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю

На следующей неделе курс доллара на межбанковском рынке составит 91,5 рубля, евро — 102,3 рубля. Юань на бирже будет стоить 11,8 рубля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Биржевой юань относительно внебиржевых доллара и евро стабилен. Курс юаня в 11,8 рубля укладывается в диапазон оценок до конца лета: 12-11,5 рубля. Поддержку рублю по-прежнему оказывают жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, высокими ставками сдерживающая спрос на валюту под импорт, нормативы репатриации выручки экспортеров и бюджетное правило», — пояснил экономист.

По его словам, для внебиржевых доллара и евро есть объективный фактор нехватки предложения инвалют. Проблемы с ликвидностью доллара и евро (возможность быстро и выгодно продать. — «Газета.Ru») носят временный характер, и в начале осени ожидается стабилизация и коррекция этих инвалют. О таком исходе говорят срочные контракты — фьючерсы на доллар и евро на сентябрь дешевле августовских на 2-3%, заключил экономист.

Сейчас курс доллара на межбанковском рынке превышает 91 рубль, евро — 101 рубль. Юань на бирже стоит 11,83 рубля, следует из данных Мосбиржи на 13:20 мск 28 августа.

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