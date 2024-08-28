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Суд назначил дату рассмотрения дела о банкротстве Euroclear

Суд Москвы рассмотрит дело о банкротстве Euroclear 21 ноября

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Shutterstock

Арбитражный суд Москвы рассмотрит дело о банкротстве Euroclear 21 ноября. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы картотеки.

Регулятор проверит обоснованность заявления АО «Гео-Система» о признании несостоятельности международного депозитария. Российская компания подала иск 19 августа. Сумма задолженности Euroclear перед заявителем не указана.

На данный момент в российских судах находится свыше 100 исков к депозитарию от компаний, банков и частных инвесторов в связи с блокировкой активов. Между тем Euroclear продолжает зарабатывать на замороженных средствах РФ. Так, по итогам первого квартала общий доход площадки от процентов составил €1,95 млрд, из которых €1,57 млрд обеспечили именно российские активы.

В начале августа еще одной отечественной компании удалось выиграть дело против Euroclear. Суд взыскал с депозитария $58 млн в пользу «Зарубежнефти».

Ранее Мосбиржа заявила о планах оспорить наложенные США санкции.

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