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Стало известно, сколько московские студенты тратят на аренду

«Яндекс Аренда»: московские студенты тратят на аренду в среднем ₽51,6 тысячи

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Средний бюджет студентов московских университетов на долгосрочную аренду жилья составляет около 51,6 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс Аренды», с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Доля съемной недвижимости, соответствующей этому ценовому запросу, составляет 16,6% от всех предложений на рынке аренды столицы, отметили аналитики.

Каждый третий московский студент снимает жилье вместе со своим партнером. Делить аренду с подругой или другом выбирают еще 9%, с компанией друзей — еще 3%. С супругом или супругой снимают квартиру 7% студентов. Без соседей живут 28% арендаторов.

Цены на аренду жилья в России осенью могут взлететь в 1,5 раза, предупреждают эксперты. Рост стоимости съемного жилья подстегнет традиционный наплыв студентов, а также несколько других факторов, отмечают аналитики. Один из них — решение Центробанка РФ по ключевой ставке. В июле регулятор резко повысил ставку с 16% до 18% годовых. Следующее заседание назначено на 13 сентября.

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