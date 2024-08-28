Финансовый аналитик спрогнозировал курс рубля на сентябрь

К середине сентября курс доллара может подняться до 93–94 рублей, евро — до 102–103 рублей, а юань — до 13,2–13,5 рубля. Об этом рассказал газете «Известия» финансовый аналитик и трейдер Артем Звездин.

Согласно данным Центрального банка России (ЦБ РФ), на 27 августа курс евро составлял 102,49 рубля, доллар — 91,77 рубля, а на Мосбирже юань торговался по цене около 11,7 рубля.

Звездин отметил, что стоимость рубля осенью будет зависеть от нескольких ключевых факторов. Он указал, что продолжающаяся нестабильность на международной арене оказывает давление на курс национальной валюты. Кроме того, традиционно высокий спрос на иностранную валюту в летний отпускной период заканчивается, что также повлияет на баланс спроса и предложения.

«К середине сентября доллар может достичь отметки 93–94 рублей, евро — 102–103 рубей, а юань — 13,2–13,5 рубля. В то же время важным фактором будет заседание банка России. Если ключевая ставка действительно будет повышена, как ожидается, до 20%, то рубль, скорее всего, укрепится в середине или конце сентября, но укрепление вряд ли будет ниже, чем 89 рублей за $1», — уточнил аналитик.

Эксперт также отметил, что несмотря на текущие колебания, курс рубля в диапазоне 85–95 рублей за доллар удовлетворяет основные экономические интересы страны, включая потребности экспортеров и населения.

Это говорит о том, что рубль, хотя и демонстрирует колебания, остается в оптимальном коридоре, что снижает риски для долгосрочной финансовой стабильности, уточнил эксперт. Однако по уего оценке, в условиях нового витка геополитической напряженности этот коридор может измениться.

В случае отсутствия значительных изменений или резких экономических шоков ожидается, что рубль останется в относительно стабильном диапазоне с возможными небольшими колебаниями из-за краткосрочных экономических и сезонных факторов, заключил Звездин.

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