Эксперт оценила, кто из россиян на удаленке получит прибавку к зарплате

Российские айтишники на удаленке могут рассчитывать на рост зарплат в 2024 году. Такой прогноз «Газете.Ru» дала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Галина Чемоданова.

«За последние четыре года спрос на специалистов в этой области особенно возрос. Дистанционно в ней могут быть заняты программисты, тестировщики, веб-дизайнеры, аналитики в области информатики и вычислительной техники и специалисты технической поддержки. С пандемийного 2020 года зарплаты этих специалистов увеличились на 30-40% и сейчас составляют 200-250 тыс. рублей», — пояснила Чемоданова.

По ее словам, некоторым российским компаниям удаленная работа персонала позволила сэкономить — снизились расходы на содержание помещений и сопутствующие затраты. Эксперт добавила, что многие работодатели и сейчас стремятся оптимизировать затраты, в том числе за счет сокращения издержек на организацию офисной работы. При этом с начала 2021 года компании, которые стали постепенно возвращаться в офисы, увеличили зарплаты сотрудников на 5-15%, уточнила Чемоданова.

По ее мнению, сейчас у людей появился запрос на мобильность: они хотят быть не привязанными к офису. В свою очередь, работодатели стали лояльнее относиться к тому, где именно находятся их сотрудники, и качество результата вышло на первое место. Эксперт отметила, что молодежь лучше адаптируется к удаленному формату работы, а старшее поколение больше предпочитает работать в традиционных офисных условиях.

По прогнозу Чемодановой, в ближайшем будущем высокий спрос россиян на удаленку и фриланс будет сохраняться. Для работодателей сокращение затрат на аренду и обслуживание помещений становится весомым аргументом в пользу перевода своих сотрудников на удаленку. А сами работники ценят возможность регулировать свой график и проводить больше времени с семьей.

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